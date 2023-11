MARCHÉ DE NOËL Place de l’église Saint-Léonard-des-Bois, 10 décembre 2023, Saint-Léonard-des-Bois.

Saint-Léonard-des-Bois,Sarthe

Marché de Noël en plein air au cœur du village joliment décoré de Saint-Léonard-des-Bois !.

2023-12-10 fin : 2023-12-10 18:00:00. .

Place de l’église

Saint-Léonard-des-Bois 72130 Sarthe Pays de la Loire



Open air Christmas market in the heart of the beautifully decorated village of Saint-Léonard-des-Bois!

Mercado de Navidad al aire libre en el corazón del precioso pueblo de Saint-Léonard-des-Bois

Weihnachtsmarkt unter freiem Himmel im Herzen des hübsch geschmückten Dorfes Saint-Léonard-des-Bois!

