Le mois du film documentaire : Les oubliés de la belle étoile de Clémence Davigo Place de l’église Saint-Laurent-sur-Gorre, 17 novembre 2023, Saint-Laurent-sur-Gorre.

Saint-Laurent-sur-Gorre,Haute-Vienne

En novembre, c’est le mois du film documentaire. En cette occasion venez assister à la projection d’un témoignage poignant d’anciens pensionnaires d’un centre de redressement de Savoie. La projection sera suivie de la rencontre avec la réalisatrice, Clémence Davigo..

2023-11-17 fin : 2023-11-17 . EUR.

Place de l’église Salle culturelle Desoubdanes

Saint-Laurent-sur-Gorre 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



November is documentary film month. Join us for a screening of a poignant testimony by former inmates of a reformatory in Savoie. The screening will be followed by a meeting with the director, Clémence Davigo.

Noviembre es el mes del cine documental. Asista a la proyección de un conmovedor relato de antiguas reclusas de un reformatorio de Saboya. La proyección irá seguida de un encuentro con la directora, Clémence Davigo.

Im November ist der Monat des Dokumentarfilms. Zu diesem Anlass sehen Sie die Vorführung eines ergreifenden Berichts von ehemaligen Insassen einer Besserungsanstalt in Savoyen. Im Anschluss an die Vorführung findet ein Treffen mit der Regisseurin Clémence Davigo statt.

Mise à jour le 2023-09-28 par OT Ouest Limousin