Concert «Duo Araelle» Place de l’église Saint-Hilaire-Luc, 1 décembre 2023, Saint-Hilaire-Luc.

Saint-Hilaire-Luc,Corrèze

Le duo «ARAELLE» est né de l’intuition de deux sœurs Sarah et Emmanuelle.

Inspirées depuis leur petite enfance par les sonorités de la musique celte,passionnées de polyphonies, elles font vivre cette tradition musicale à travers l’union de leurs voix, portées par les sons des instruments traditionnels: harpe, bodlran, guitare, violon, whistle, trouvant un terrain de liberté dans la création, l’accompagnement et l’interprétation.

Ces deux rendez vous musicaux de qualité trouveront dans l’église du village une atmosphère très adaptée avec un éclairage aux chandelles..

2023-12-01 fin : 2023-12-01 . .

Place de l’église

Saint-Hilaire-Luc 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



The « ARAELLE » duo was born from the intuition of two sisters, Sarah and Emmanuelle.

Inspired since early childhood by the sounds of Celtic music, and passionate about polyphony, they bring this musical tradition to life through the union of their voices, carried by the sounds of traditional instruments: harp, bodlran, guitar, violin, whistle, finding freedom in creation, accompaniment and interpretation.

The village church will be the perfect setting for these two musical events, which will be lit by candlelight.

El dúo « ARAELLE » nació de la intuición de dos hermanas, Sarah y Emmanuelle.

Inspiradas desde su más tierna infancia por los sonidos de la música celta, y apasionadas por la polifonía, dan vida a esta tradición musical a través de la unión de sus voces, transportadas por los sonidos de los instrumentos tradicionales: arpa, bodlran, guitarra, violín, whistle, encontrando la libertad en la creación, el acompañamiento y la interpretación.

La iglesia del pueblo será el marco perfecto para estos dos acontecimientos musicales de gran calidad, que estarán iluminados por la luz de las velas.

Das Duo « ARAELLE » entstand aus der Intuition der beiden Schwestern Sarah und Emmanuelle.

Seit ihrer frühen Kindheit von den Klängen der keltischen Musik inspiriert und von der Polyphonie begeistert, lassen sie diese musikalische Tradition durch die Vereinigung ihrer Stimmen lebendig werden, getragen von den Klängen traditioneller Instrumente: Harfe, Bodlran, Gitarre, Geige, Whistle, und finden ein Terrain der Freiheit in der Kreation, der Begleitung und der Interpretation.

Die Dorfkirche bietet mit ihrer Kerzenbeleuchtung eine passende Atmosphäre für diese beiden hochkarätigen musikalischen Veranstaltungen.

Mise à jour le 2023-09-26 par Corrèze Tourisme