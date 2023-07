Spectacle de Emilie Anne -Charlotte Place de l’église Saint-Hilaire-Luc, 22 juillet 2023, Saint-Hilaire-Luc.

Saint-Hilaire-Luc,Corrèze

L’association Les Amis de Saint-Hilaire-Luc vous invite au spectacle de Emilie Anne -Charlotte, pensionnaire du théâtre des Deux Anes à Paris. Elle proposera un spectacle enlevé, musical, humoristique et décalé..

2023-07-22 fin : 2023-07-22 . .

Place de l’église

Saint-Hilaire-Luc 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Les Amis de Saint-Hilaire-Luc invites you to a show by Emilie Anne-Charlotte, a resident of the Théâtre des Deux Anes in Paris. Her show is lively, musical, humorous and offbeat.

Les Amis de Saint-Hilaire-Luc le invitan a un espectáculo de Emilie Anne-Charlotte, residente del Théâtre des Deux Anes de París. Su espectáculo será animado, musical, humorístico y desenfadado.

Der Verein Les Amis de Saint-Hilaire-Luc lädt Sie zur Aufführung von Emilie Anne -Charlotte ein, die im Théâtre des Deux Anes in Paris untergebracht ist. Sie wird eine schwungvolle, musikalische, humorvolle und schräge Show bieten.

Mise à jour le 2023-06-30 par Office de Tourisme de Haute Corrèze