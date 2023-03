Fête de la musique Place de l’église Saint-Gravé Catégories d’Évènement: Morbihan

Saint-Gravé

Fête de la musique Place de l’église, 23 juin 2023, Saint-Gravé. Fête de la musique Vendredi 23 juin, 19h30 Place de l’église Gratuit Squeezie vous présente notre traditionnelle fête de la musique qui aura lieu le vendredi 23 juin à partir de 19H30 place de l’église avec pour thème cette année « Ambiance guinguette ».

Nous accueillerons pour cette nouvelle édition « Le collectif à l’arrache » qui vous fera chanter, danser et passer une soirée festive, conviviale et familiale avec les groupes Wesh Brau, Die Morg, Jour de Fête et L’arnaque.

(Bar et restauration sur place) Programmation :

– 19h30 – Spectacle pour enfants

– 20h15 – Groupe Wesh Brau

– 21h00 – Groupe Die Morg

– 21h45 – Groupe Jour de Fête

– 22h30 – Groupe L’Arnaque

– 23h15 – Le collectif au complet Place de l’église Place de l’église Saint-Gravé 56220 Morbihan Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-23T19:30:00+02:00 – 2023-06-23T23:59:00+02:00

2023-06-23T19:30:00+02:00 – 2023-06-23T23:59:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Morbihan, Saint-Gravé Autres Lieu Place de l'église Adresse Place de l'église Ville Saint-Gravé Departement Morbihan Lieu Ville Place de l'église Saint-Gravé

Place de l'église Saint-Gravé Morbihan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-grave/

Fête de la musique Place de l’église 2023-06-23 was last modified: by Fête de la musique Place de l’église Place de l'église 23 juin 2023 Place de l'église Saint-Gravé Saint-Gravé

Saint-Gravé Morbihan