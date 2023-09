MARCHÉ HEBDOMADAIRE DE SAINT-GERMAIN-DU-TEIL Place de l’église Saint-Germain-du-Teil, 1 septembre 2023, Saint-Germain-du-Teil.

Saint-Germain-du-Teil,Lozère

Marché hebdomadaire du village : Légumes, fruits, fromages … et autres produits tous les vendredis matin, place de l’église…..

2023-09-01 fin : 2023-09-01 12:00:00. EUR.

Place de l’église

Saint-Germain-du-Teil 48340 Lozère Occitanie



Weekly village market: Vegetables, fruit, cheese… and other products every Friday morning, church square….

Mercado semanal del pueblo: verduras, frutas, quesos y otros productos todos los viernes por la mañana en la plaza de la iglesia….

Wochenmarkt im Dorf: Gemüse, Obst, Käse … und andere Produkte jeden Freitagmorgen, Place de l’Eglise….

Mise à jour le 2023-09-28 par 48 – OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn