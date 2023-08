Visite commentée de l’église et vue sur le château Place de l’église Saint-Germain-Beaupré Catégories d’Évènement: Creuse

Saint-Germain-Beaupré Visite commentée de l’église et vue sur le château Place de l’église Saint-Germain-Beaupré, 17 septembre 2023, Saint-Germain-Beaupré. Visite commentée de l’église et vue sur le château Dimanche 17 septembre, 10h30, 15h30 Place de l’église Gratuit. Entrée libre. Profitez d’une v​isite commentée de l’église à 10h30 et à 15h30 le dimanche 17 septembre.

L​’église sera ouverte le même jour de 10h à 17h pour des visites libres.

S​i la météo le permet, les visites commentées seront suivies d’une promenade offrant un point de vue sur le château. Place de l’église 23160 Saint-Germain-Beaupré Saint-Germain-Beaupré 23160 Creuse Nouvelle-Aquitaine 06 75 50 87 54 Venez découvrir Saint-Germain-Beaupré, où vous pourrez observer son remarquable château du XVIIe siècle et son église datant du XVIe siècle, tous les deux inscrits au titre des Monuments historiques. Parking à proximité. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:30:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

©Photographie personnelle Elise Wodrinski

