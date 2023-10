Visite guidée du Vieux Vesoul : Quand nature rime avec architecture Place de l’église Saint-Georges, Vesoul Vesoul Catégories d’Évènement: Haute-Saône

Vesoul Visite guidée du Vieux Vesoul : Quand nature rime avec architecture Place de l’église Saint-Georges, Vesoul Vesoul, 15 octobre 2023, Vesoul. Visite guidée du Vieux Vesoul : Quand nature rime avec architecture Dimanche 15 octobre, 15h30 Place de l’église Saint-Georges, Vesoul Tarif : 5€. Gratuité : moins de 16 ans, étudiants, personnes en situation de handicap et leurs accompagnateurs, personnes allocataires des minima sociaux ou en recherche d’emploi. Sur réservation au 07 85 15 83 03 ou par mail (yannick.denoix@wanadoo.fr). De la Renaissance au XVIIIème siècle, la nature a largement influencé l’architecture vésulienne. Cette visite permet de découvrir comment les éléments ont contribué à construire la vieille ville telle que l’on peut la découvrir aujourd’hui. Place de l’église Saint-Georges, Vesoul place de l’église 70000 Vesoul Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « phone », « value »: « 07 85 15 83 03 »}, {« type »: « email », « value »: « yannick.denoix@wanadoo.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails
Catégories d'Évènement:
Haute-Saône, Vesoul

