Randonnée pédestre Place de l’église Saint-Georges-la-Pouge, 31 mars 2024, Saint-Georges-la-Pouge.

Saint-Georges-la-Pouge,Creuse

Randonnée pédestre organisée par l’association ADMVC au départ du parking de l’église. Parcours de 8km..

2024-03-31 fin : 2024-03-31 . .

Place de l’église

Saint-Georges-la-Pouge 23250 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Hiking organized by the ADMVC association, starting from the church parking lot. 8km route.

Caminata organizada por la asociación ADMVC, con salida desde el aparcamiento de la iglesia. Recorrido de 8 km.

Von der Vereinigung ADMVC organisierte Wanderung ab dem Parkplatz der Kirche. Strecke von 8 km.

Mise à jour le 2023-10-23 par Creuse Tourisme