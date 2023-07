Circuit de découverte du patrimoine religieux sur le thème des saints Place de l’église Saint-Genest-sur-Roselle, 9 août 2023, Saint-Genest-sur-Roselle.

Saint-Genest-sur-Roselle,Haute-Vienne

De Saint-Genest-sur-Roselle à Château-Chervix (87) (Paroisse Saint-Jean-Baptiste)

Circuit de découverte du patrimoine religieux sur le thème des saints de nos communes, le mercredi

9 août. Au programme : 14 h, devant l’église de Saint- Genest-sur-Roselle : saint Genest et Bernard de Savène, évêque de Limoges, natif de la commune. 15 h 15, devant l’église de Saint-Vitte-sur-Briance : saint Vitte, alias saint Gui, né en Sicile et dont les reliques ont transité en France, l’origine de « la danse de Saint-Gui ». 16 h 45, au village de la Flotte de Château-Chervix (paroisse dédiée à Silvain, saint limousin) : bonne fontaine Saint-Martin et rochers christianisés..

2023-08-09 fin : 2023-08-09 18:30:00. EUR.

Place de l’église

Saint-Genest-sur-Roselle 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



From Saint-Genest-sur-Roselle to Château-Chervix (87) (Saint-Jean-Baptiste parish)

Religious heritage discovery tour on the theme of the saints of our communes, Wednesday

august 9th. Program: 2pm, in front of Saint Genest-sur-Roselle church: Saint Genest and Bernard de Savène, bishop of Limoges and native of the commune. 3:15pm, in front of the church of Saint-Vitte-sur-Briance: Saint Vitte, alias Saint Gui, born in Sicily and whose relics passed through France, the origin of the « danse de Saint-Gui ». 4:45pm, in the village of La Flotte de Château-Chervix (parish dedicated to Silvain, a Limousin saint): a good Saint-Martin fountain and Christianized rocks.

De Saint-Genest-sur-Roselle a Château-Chervix (87) (parroquia de Saint-Jean-Baptiste)

Recorrido de descubrimiento del patrimonio religioso sobre el tema de los santos de nuestros municipios, el miércoles

9 de agosto. Programa: 14:00 h, delante de la iglesia de Saint Genest-sur-Roselle: Saint Genest y Bernard de Savène, obispo de Limoges, natural del municipio. 15.15 h, delante de la iglesia de Saint-Vitte-sur-Briance: San Vitte, alias San Gui, nacido en Sicilia y cuyas reliquias llegaron a Francia, origen del « danse de Saint-Gui ». 16.45 h, en el pueblo de La Flotte de Château-Chervix (parroquia dedicada a Silvain, santo lemosín): una buena fuente de Saint-Martin y rocas cristianizadas.

Von Saint-Genest-sur-Roselle nach Château-Chervix (87) (Pfarrei Saint-Jean-Baptiste)

Rundgang zur Entdeckung des religiösen Erbes zum Thema der Heiligen unserer Gemeinden, am Mittwoch

9. August. Programm: 14 Uhr, vor der Kirche von Saint-Genest-sur-Roselle: Saint Genest und Bernard de Savène, Bischof von Limoges, der in der Gemeinde geboren wurde. 15:15 Uhr, vor der Kirche in Saint-Vitte-sur-Briance: Saint Vitte alias Saint Gui, der in Sizilien geboren wurde und dessen Reliquien nach Frankreich gelangten, der Ursprung des « Tanzes von Saint-Gui ». 16:45 Uhr, im Dorf La Flotte de Château-Chervix (Pfarrei, die dem Limousin-Heiligen Silvain gewidmet ist): guter Brunnen Saint-Martin und christianisierte Felsen.

Mise à jour le 2023-07-07 par OT Briance Sud Haute-Vienne