CLUBASSO propose un concert Gospel le dimanche 10 décembre 2023 à 16h00 avec 50 choristes. Info à contact@clubasso.com et règlement sur placepavec CB/sans contact/espèce lace . Prévoir une arrivée 20 mn avant le début du concert. Infos complémentaires via le lien ci-dessous.

Gospel' oncert Place de l'église Grand Rue, 86140 Saint-Genest d'Ambière Saint-Genest-d'Ambière 86140 Vienne Nouvelle-Aquitaine

