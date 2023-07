Exposition Identité de nos villages Place de l’église Saint-Fréjoux, 29 juillet 2023, Saint-Fréjoux.

Saint-Fréjoux,Corrèze

En partenariat avec le CAUE de la Corrèze, la commune de Saint-Fréjoux propose l’exposition « Identité de nos villages ».« La Corrèze et son relief varié offre une grande

diversité de villages. Ils ont chacun leurs origines et leur histoire. Le clocher de l’église, une tour, un arbre remarquable sont des points de repère qui donnent à chaque village sa propre silhouette. »

Cette présentation s’attache à montrer ce qu’il est important de préserver, d’entretenir ou dont on peut s’inspirer pour rendre agréable notre cadre de vie..

2023-07-29 fin : 2023-08-20 18:00:00. .

Place de l’église

Saint-Fréjoux 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



In partnership with the CAUE de la Corrèze, the commune of Saint-Fréjoux presents an exhibition entitled « Identity of our villages » Corrèze, with its varied terrain, offers a wide

diversity of villages. Each has its own origins and history. The church steeple, a tower or a remarkable tree are landmarks that give each village its own unique silhouette

The aim of this presentation is to show what is important to preserve and maintain, and what we can learn from to make our surroundings more pleasant to live in.

En colaboración con el CAUE de Corrèze, el municipio de Saint-Fréjoux acoge una exposición titulada « Identidad de nuestros pueblos » Corrèze y su variado relieve ofrecen una gran

diversidad de pueblos. Cada uno tiene sus orígenes y su historia. El campanario de una iglesia, una torre o un árbol notable son hitos que confieren a cada pueblo una silueta única

Esta presentación pretende mostrar lo que es importante conservar y mantener, y de lo que podemos aprender para hacer más agradable nuestro entorno.

In Zusammenarbeit mit dem CAUE de la Corrèze bietet die Gemeinde Saint-Fréjoux die Ausstellung « Identité de nos villages » an. » Die Corrèze und ihr abwechslungsreiches Relief bieten eine große Anzahl an

vielfalt an Dörfern. Jedes hat seinen eigenen Ursprung und seine eigene Geschichte. Der Kirchturm, ein Turm oder ein bemerkenswerter Baum sind Orientierungspunkte, die jedem Dorf seine eigene Silhouette verleihen. »

Diese Präsentation soll zeigen, was es zu bewahren und zu pflegen gilt und was man sich zum Vorbild nehmen kann, um unser Lebensumfeld angenehm zu gestalten.

