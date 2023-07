Randonnée nocturne à Saint Euphraise et Clairizet Place de l’église Saint-Euphraise-et-Clairizet, 26 juillet 2023, Saint-Euphraise-et-Clairizet.

Saint-Euphraise-et-Clairizet,Marne

Rendez-vous à 21h sur la place de l’église de la commune de Saint Euphraise et Clairizet afin de découvrir les planètes du système solaire au cours d’une marche de 4,5 km en compagnie du planétarium de Reims et du Parc naturel régional de la Montagne de Reims.

En cas d’événement météorologique majeur, les animations seront malheureusement annulées.

Afin de bénéficier d’une qualité de ciel nocturne optimale, seules les lampes rouges d’observation astronomiques seront autorisées.

Nous fournirons des lampions pour limiter au maximum la pollution lumineuse.

Infos pratiques :

– Ouvert aux adultes et enfants de plus de 6 ans

– Pensez à prendre une tenue adéquate (chaussures de randonnée, gourde, coussin ou tabouret éventuellement)

– Inscriptions obligatoires..

2023-07-26

Place de l’église

Saint-Euphraise-et-Clairizet 51390 Marne Grand Est



Join us at 9pm on the church square in Saint Euphraise et Clairizet to discover the planets of the solar system during a 4.5km walk in the company of the Reims Planetarium and the Montagne de Reims Regional Nature Park.

In the event of a major weather event, the activities will unfortunately be cancelled.

To ensure optimum quality of the night sky, only red astronomical observation lamps will be permitted.

We will provide lanterns to keep light pollution to a minimum.

Practical info :

– Open to adults and children aged 6 and over

– Please bring appropriate clothing (hiking boots, water bottle, cushion or stool if necessary)

– Registration required.

Acompáñenos a las 21:00 h en la plaza de la iglesia de Saint Euphraise et Clairizet para descubrir los planetas del sistema solar durante un paseo de 4,5 km en compañía del Planetario de Reims y del Parque Natural Regional de la Montaña de Reims.

Lamentablemente, todos los eventos se cancelarán en caso de fenómenos meteorológicos importantes.

Para garantizar la mejor calidad posible del cielo nocturno, sólo se permitirán lámparas rojas de observación astronómica.

Proporcionaremos linternas para reducir al mínimo la contaminación lumínica.

Información práctica:

– Abierto a adultos y niños a partir de 6 años

– Se ruega traer ropa adecuada (botas de montaña, botella de agua, cojín o taburete si es necesario)

– Inscripción obligatoria.

Treffen Sie sich um 21 Uhr auf dem Kirchplatz der Gemeinde Saint Euphraise et Clairizet, um die Planeten des Sonnensystems auf einer 4,5 km langen Wanderung in Begleitung des Planetariums von Reims und des regionalen Naturparks der Montagne de Reims zu entdecken.

Im Falle eines größeren Wetterereignisses werden die Veranstaltungen leider abgesagt.

Um eine optimale Qualität des Nachthimmels zu gewährleisten, sind nur rote Lampen für astronomische Beobachtungen erlaubt.

Wir stellen Lampions zur Verfügung, um die Lichtverschmutzung so gering wie möglich zu halten.

Praktische Informationen :

– Offen für Erwachsene und Kinder ab 6 Jahren

– Denken Sie an angemessene Kleidung (Wanderschuhe, Trinkflasche, eventuell Kissen oder Hocker)

– Anmeldung erforderlich.

Mise à jour le 2023-07-21 par ADT de la Marne