Noël à Saint Etienne de Tinée Place de l’Eglise Saint-Étienne-de-Tinée, 24 décembre 2023, Saint-Étienne-de-Tinée.

Saint-Étienne-de-Tinée,Alpes-Maritimes

Arrivée du Père Noël en calèche dans le village. distribution de papillotes et chocolat cahud.

2023-12-24 15:00:00 fin : 2023-12-24 17:00:00. .

Place de l’Eglise

Saint-Étienne-de-Tinée 06660 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur



Santa Claus arrives in the village in a horse-drawn carriage. distribution of papillotes and chocolate cahud

Llegada de Papá Noel en coche de caballos al pueblo. Reparto de papel de regalo y cahud de chocolate

Ankunft des Weihnachtsmanns in einer Kutsche im Dorf. Verteilung von Papilloten und Cahud-Schokolade

Mise à jour le 2023-10-26 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur