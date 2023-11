Marché de Noël Place de l’église Saint-Étienne-de-Tinée, 15 décembre 2023, Saint-Étienne-de-Tinée.

Saint-Étienne-de-Tinée,Alpes-Maritimes

Toute l’ambiance de Noël avec le marché place de l’église de Saint Etienne de Tinée. Inauguration le samedi 16/12 avec chants de Noël et concert avec la Chorale de St Etienne de Tinée gratuit dans l’église le 16 décembre à 17h..

2023-12-15 10:00:00 fin : 2023-12-17 20:00:00. .

Place de l’église

Saint-Étienne-de-Tinée 06660 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur



All the atmosphere of Christmas with the market in the church square of Saint Etienne de Tinée. Opening on Saturday 16/12 with Christmas carols and a free concert by the St Etienne de Tinée choir in the church on December 16 at 5pm.

Todo el ambiente navideño con el mercado de la plaza de la iglesia de Saint Etienne de Tinée. Inauguración el sábado 16/12 con villancicos y un concierto gratuito del coro de Saint Etienne de Tinée en la iglesia el 16 de diciembre a las 17.00 h.

Die ganze Weihnachtsstimmung mit dem Markt auf dem Place de l’Eglise in Saint Etienne de Tinée. Eröffnung am Samstag, den 16.12. mit Weihnachtsliedern und einem kostenlosen Konzert mit dem Chorale de St Etienne de Tinée in der Kirche am 16. Dezember um 17 Uhr.

Mise à jour le 2023-10-21 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur