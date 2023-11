Défilé d’Olentzero Place de l’église Saint-Étienne-de-Baïgorry, 22 décembre 2023, Saint-Étienne-de-Baïgorry.

Défilé d’Olentzero de la place de l’église à la salle Plaza Xoko. Olentyzero est un personnage dans la culture et la mythologie basques. A l’origine, Olentzero est un charbonnier qui descend des montagnes basques pour annoncer le retour du soleil et de la lumière. Il représente le solstice d’hiver.

Il a un aspect un peu terrifiant avec son visage noirci par la poussière de charbon de bois. Il porte sur son dos un gros sac rempli de charbon de bois qui symbolise une vie latente et le soleil qui va recommencer à chauffer la terre.

Le béret et les vêtements usés et sales rappellent qu’Olentzero vit et travaille dans la forêt, domaine des animaux sauvages. La faucille lui sert à couper les fagots. Comme la faucille du dieu Saturne, c’est aussi le symbole de la coupure mystérieuse du solstice qui coupe l’année en deux périodes..

Olentzero parade from the church square to the Plaza Xoko hall. Olentyzero is a character in Basque culture and mythology. Originally, Olentzero was a coalman who came down from the Basque mountains to herald the return of the sun and light. He represents the winter solstice.

He has a slightly terrifying appearance, his face blackened by charcoal dust. On his back, he carries a large sack filled with charcoal, symbolizing latent life and the sun’s return to heat the earth.

The beret and worn, dirty clothes remind us that Olentzero lives and works in the forest, the domain of wild animals. He uses his sickle to cut bundles. Like the sickle of the god Saturn, it’s also a symbol of the mysterious cutting of the solstice, which divides the year into two periods.

Desfile de Olentzero desde la plaza de la iglesia hasta la sala Plaza Xoko. Olentyzero es un personaje de la cultura y mitología vascas. Originalmente, Olentzero era un carbonero que bajaba de las montañas vascas para anunciar el regreso del sol y la luz. Representa el solsticio de invierno.

Tiene un aspecto un poco terrorífico, con la cara ennegrecida por el polvo del carbón. Lleva a la espalda una gran bolsa llena de carbón, símbolo de la vida latente y del sol que está a punto de volver a calentar la tierra.

La boina y la ropa gastada y sucia nos recuerdan que Olentzero vive y trabaja en el bosque, dominio de los animales salvajes. Utiliza su hoz para cortar los maricones. Como la hoz del dios Saturno, también es un símbolo del misterioso solsticio que divide el año en dos periodos.

Olentzero-Parade vom Kirchplatz zum Plaza Xoko-Saal. Olentyzero ist eine Figur in der baskischen Kultur und Mythologie. Ursprünglich ist Olentzero ein Köhler, der von den baskischen Bergen herabsteigt, um die Rückkehr der Sonne und des Lichts anzukündigen. Er steht für die Wintersonnenwende.

Mit seinem vom Kohlenstaub geschwärzten Gesicht wirkt er ein wenig furchterregend. Auf seinem Rücken trägt er einen großen Sack voller Holzkohle, die das latente Leben und die Sonne symbolisiert, die wieder beginnen wird, die Erde zu erwärmen.

Die Baskenmütze und die abgenutzte und schmutzige Kleidung erinnern daran, dass Olentzero im Wald lebt und arbeitet, dem Reich der wilden Tiere. Die Sichel dient ihm zum Schneiden der Bündel. Wie die Sichel des Gottes Saturn ist sie auch ein Symbol für den geheimnisvollen Schnitt der Sonnenwende, der das Jahr in zwei Perioden teilt.

