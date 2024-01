Foulées de Saint-Divy Place de l’église Saint-Divy, dimanche 28 janvier 2024.

Saint-Divy Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-28 09:15:00

fin : 2024-01-28

A l’occasion de cette 30ème édition anniversaire, l’association Courir à Saint-Divy propose le parcours d’origine de la première édition composé d’une boucle de 7,5 Km parcourue deux fois pour la course de 15 Km.

Deux circuits sont proposés en hommage à deux adhérents :

– La course Elouan Simon 7,5 Km (55m D+) : départ 09h15

– La course Raymond Rousseau 15 Km (110m D+) : départ 10h30

Un ravitaillement sera proposé sur le parcours ainsi qu’à l’arrivée. Un classement sera établi par scan des dossards à l’arrivée et une récompense aux 3 premiers hommes et 3 premières femmes sur chaque course.

Place de l’église

Saint-Divy 29800 Finistère Bretagne



