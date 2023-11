MARCHÉ DE NOËL – SAINT DENIS DU MAINE Place de l’Église Saint-Denis-du-Maine, 15 décembre 2023, Saint-Denis-du-Maine.

Saint-Denis-du-Maine,Mayenne

Rendez-vous à Saint Denis du Maine le vendredi 15 et samedi 16 décembre pour l’incournable marché de noel !.

2023-12-15 fin : 2023-12-15 22:00:00. .

Place de l’Église

Saint-Denis-du-Maine 53170 Mayenne Pays de la Loire



Join us in Saint Denis du Maine on Friday December 15 and Saturday December 16 for the unmissable Christmas market!

Únase a nosotros en Saint Denis du Maine el viernes 15 y el sábado 16 de diciembre para asistir al inevitable mercado navideño

Der Weihnachtsmarkt in Saint Denis du Maine findet am Freitag, den 15. und Samstag, den 16. Dezember statt!

Mise à jour le 2023-11-22 par eSPRIT Pays de la Loire