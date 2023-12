Les 24 h du jeu Place de l’Église Saint-Clément, 14 janvier 2024, Saint-Clément.

Saint-Clément Yonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-14 15:00:00

fin : 2024-01-14 17:00:00

Sur place et à disposition se trouveront environ 200 jeux de société pour petits et grands, animés par une équipe de bénévoles.

Nous aurons des nouveautés, à découvrir sur place, envoyées par nos partenaires ludiques.

Les plus jeunes trouveront également un espace dédié sous la surveillance des parents.

Vous trouverez aussi des jeux de rôles et jeux de figurines animés par l’association l’Odyssée de l’Imaginaire.

Il y aura également des jeux à gagner tout au long du week-end !

Petite restauration et buvette sur place.

Tournois, animations et boutiques sur place.

Place de l’Église Salle des fêtes

Saint-Clément 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté



