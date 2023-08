Vide grenier à St Cernin de l’Herm Place de l’Eglise Saint-Cernin-de-l’Herm, 10 septembre 2023, Saint-Cernin-de-l'Herm.

Saint-Cernin-de-l’Herm,Dordogne

Vide grenier et Exposition d’Artisanat d’Art et Photos

de 8h à 18 h

Prix : 2 € le ml

Restauration et buvette sur place

Repas : 13 €.

2023-09-10 fin : 2023-09-10 . .

Place de l’Eglise

Saint-Cernin-de-l’Herm 24550 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Flea Market, Arts & Crafts and Photo Exhibition

from 8 am to 6 pm

Price: 2 ? per sq. m

Food and refreshments on site

Meals: 13 ?

Rastro y Exposición de Artesanía y Fotos

de 8 a 18 h

Precio: 2? por m²

Comida y refrescos in situ

Comidas: 13 ?

Flohmarkt und Ausstellung von Kunsthandwerk und Fotos

von 8 bis 18 Uhr

Preis: 2 ? pro ml

Essen und Trinken vor Ort

Mahlzeit: 13 ?

Mise à jour le 2023-08-13 par Périgord Noir Vallée Dordogne