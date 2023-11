Saucisson cuit à l’Alambic Place de l’Église Saint-Bonnet-de-Rochefort, 25 novembre 2023, Saint-Bonnet-de-Rochefort.

Saint-Bonnet-de-Rochefort,Allier

Venez déguster le saucisson cuit à l’alambic avec la collaboration des Sapeurs-Pompiers..

2023-11-25 10:00:00 fin : 2023-11-25 14:00:00. EUR.

Place de l’Église

Saint-Bonnet-de-Rochefort 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Come and taste the sausage cooked in the alembic with the help of the Sapeurs-Pompiers.

Venga a degustar la salchicha cocinada en el alambique con la ayuda de los bomberos.

Probieren Sie die Wurst, die in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr in der Destillieranlage gekocht wird.

