Fête de la musique Place de l’Eglise Saint-Aquilin, 21 juin 2023, Saint-Aquilin.

Saint-Aquilin,Dordogne

Pour fêter l’arrivée de l’été !

Ambiance musicale, danse en ligne et tapas (planches de charcuterie et fromage).

18h, place de l’église.

Sur inscription.

Comité des fêtes / Restaurant Le Saint Aquilin / Cercle des Fées Mères 06 75 26 51 98.

Place de l’Eglise

Saint-Aquilin 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



To celebrate the arrival of summer!

Musical atmosphere, line dancing and tapas (charcuterie and cheese boards).

6pm, church square.

Registration required.

Comité des fêtes / Restaurant Le Saint Aquilin / Cercle des Fées Mères 06 75 26 51 98

¡Para celebrar la llegada del verano!

Música, baile en línea y tapas (tablas de embutidos y quesos).

18.00 h, plaza de la Iglesia.

Inscripción obligatoria.

Comité des fêtes / Restaurante Le Saint Aquilin / Cercle des Fées Mères 06 75 26 51 98

Um die Ankunft des Sommers zu feiern!

Musikalische Umrahmung, Line Dance und Tapas (Wurst- und Käseplatten).

18 Uhr, Platz vor der Kirche.

Mit Anmeldung.

Festkomitee / Restaurant Le Saint Aquilin / Cercle des Fées Mères 06 75 26 51 98

