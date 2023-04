Les ateliers Cap bien-être Place de l’Eglise Saint-Agnet Saint-Agnet Catégories d’Évènement: Landes

2023-04-17 09:00:00 – 2023-04-17 12:00:00

Landes Saint-Agnet . EUR Les ateliers cap bien-être pour gérer son stress et ses émotions au quotidien à partir de 55 ans sont organisés en partenariat avec le CIAS d’Aire sur l’Adour.

Gratuit et ouvert à tous pour bien vieillir avec les caisses de retraite.

4 séances hebdomadaires de 2h45 le lundi 17 avril de 9h15 à 12h

