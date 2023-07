Balade guidée « Découverte des bords de rivières : l’Isle » place de l’église Saillans, 11 août 2023, Saillans.

Saillans,Gironde

La rivière Dordogne, seule rivière de France dont tout le bassin a été classé Réserve Mondiale de Biosphère par l’UNESCO, d’une longueur de 483 km, elle prend sa source au Puy de Sancy et se jette dans l’estuaire de la Gironde.

L’Isle, dont les effets de marée se ressentent jusqu’à Coutras, la rejoint à la confluence de Libourne.

Accompagnés d’un guide naturaliste, nous aborderons leur géographie et histoire et aurons l’occasion de discuter des oiseaux, des reptiles, des amphibiens, des insectes mais aussi des poissons qui peuplent cette rivière.

Pour finir, nous discuterons ensemble de la pêche grâce au carrelet présent sur le site..

2023-08-11 fin : 2023-08-11 12:00:00. EUR.

place de l’église

Saillans 33141 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Dordogne River, the only river in France whose entire basin has been classified as a World Biosphere Reserve by UNESCO, is 483 km long, rising at Puy de Sancy and flowing into the Gironde estuary.

The Isle, whose tidal effects are felt as far as Coutras, joins it at the confluence of Libourne.

Accompanied by a naturalist guide, we’ll explore the river’s geography and history, and discuss the birds, reptiles, amphibians, insects and fish that inhabit it.

Finally, we’ll have a chat about fishing with the local fishing net.

El Dordoña, único río de Francia cuya cuenca entera ha sido clasificada Reserva Mundial de la Biosfera por la UNESCO, tiene 483 km de longitud, nace en el Puy de Sancy y desemboca en el estuario de la Gironda.

La Isla, cuyos efectos de las mareas se dejan sentir hasta Coutras, se une a él en la confluencia de Libourne.

Acompañados por un guía naturalista, exploraremos la geografía y la historia del río, y hablaremos de las aves, reptiles, anfibios, insectos y peces que lo habitan.

Por último, hablaremos de la pesca con la red local.

Die Dordogne ist der einzige Fluss in Frankreich, dessen gesamtes Einzugsgebiet von der UNESCO zum Weltbiosphärenreservat erklärt wurde. Sie ist 483 km lang, entspringt am Puy de Sancy und mündet in die Gironde-Mündung.

Der Fluss Isle, dessen Gezeiteneinfluss bis Coutras spürbar ist, vereinigt sich mit ihr am Zusammenfluss von Libourne.

In Begleitung eines Naturführers werden wir uns mit ihrer Geografie und Geschichte beschäftigen und Gelegenheit haben, über Vögel, Reptilien, Amphibien, Insekten und Fische zu diskutieren, die diesen Fluss bevölkern.

Zum Schluss werden wir gemeinsam über das Angeln diskutieren.

Mise à jour le 2023-07-06 par OT du Fronsadais