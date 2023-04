Marché de producteurs Place de l’Eglise, 1 janvier 2023, Rustenhart.

Présence de Producteurs locaux tels que :

-Boucher d’Oberhergheim

-Volailles et Produits de la ferme du Leienzug

-Biscuits « Maître Walter »

-Parad’ice De Dessenheim.

2023-01-01 à ; fin : 2023-12-31 19:00:00. EUR.

Place de l’Eglise

Rustenhart 68740 Haut-Rhin Grand Est



Presence of local producers such as :

-Butcher of Oberhergheim

-Poultry and products from the Leienzug farm

-Biscuits « Maître Walter

-Parad’ice from Dessenheim

Presencia de productores locales como :

-Carnicero de Oberhergheim

-Aves de corral y productos de la granja Leienzug

-Galletas « Maître Walter

-Parad’ice de Dessenheim

Anwesenheit von lokalen Produzenten wie :

-Metzger aus Oberhergheim

-Geflügel und Produkte des Bauernhofs Leienzug

-Kekse « Meister Walter »

-Parad’ice De Dessenheim

Mise à jour le 2023-02-28 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach