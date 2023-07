Balade reposante du lundi Place de l’église Royère-de-Vassivière, 31 juillet 2023, Royère-de-Vassivière.

Royère-de-Vassivière,Creuse

C’est une ancienne carrière de granite résistant. Exploitée depuis plusieurs siècles et abandonnée depuis plusieurs dizaines années, elle s’ouvre à la visite. La carrière de la Roche du Picq semble avoir été soudainement désertée par ses ouvriers et carriers. Cependant, les stigmates des anciennes exploitations demeurent très visibles.

La balade emprunte un sentier menant directement au site d’exploitation permettant de découvrir le travail des hommes avec l’œil expert de deux spécialistes. Une ancienne cabane de carrier, deux forges, le pont de chargement des camions… leurs commentaires nous plongeront dans cet univers d’un autre temps, au rythme du tac tac des massettes.

RDV à 16h45 sur la place de l’église de Royère

Covoiturage jusqu’à la carrière

Inscription obligatoire : 05.55.62.55.93 / 05.55.64.12.20

2 €/personne – gratuit pour les moins de 8 ans.

2023-07-31 fin : 2023-07-31 . EUR.

Place de l’église

Royère-de-Vassivière 23460 Creuse Nouvelle-Aquitaine



A former quarry of resistant granite. Quarried for centuries and abandoned for decades, it is now open to visitors. The Roche du Picq quarry seems to have been suddenly deserted by its workers and quarrymen. However, the stigmata of the former quarrying operations are still very much in evidence.

The walk takes you along a path leading directly to the quarry site, allowing you to discover the work of the men with the expert eye of two specialists. An old quarryman?s hut, two forges, the truck loading bridge? their commentaries will plunge us into this world from another era, to the rhythm of the tac tac of the sledgehammers.

RDV at 16h45 on the church square in Royère

Carpool to the quarry

Registration required: 05.55.62.55.93 / 05.55.64.12.20

2 ?/person – free for under-8s

Se trata de una antigua cantera de granito resistente. Extraída durante varios siglos y abandonada hace varias décadas, ahora está abierta a los visitantes. La cantera de Roche du Picq parece haber sido abandonada repentinamente por sus trabajadores y canteros. Sin embargo, las cicatrices de las antiguas canteras siguen siendo muy visibles.

El paseo le llevará por un sendero que conduce directamente al emplazamiento de la cantera, donde podrá conocer el trabajo de estos hombres con la mirada experta de dos especialistas. Una antigua caseta de cantero, dos fraguas, el puente de carga de camiones… sus comentarios nos sumergirán en este mundo de otro tiempo, al ritmo del tac tac de los mazos.

Punto de encuentro a las 16.45 h en la plaza de la iglesia de Royère

Coche compartido hasta la cantera

Inscripción obligatoria: 05.55.62.55.93 / 05.55.64.12.20

2 por persona – gratis para los menores de 8 años

Dies ist ein alter, widerstandsfähiger Granitsteinbruch. Er wurde mehrere Jahrhunderte lang abgebaut und seit mehreren Jahrzehnten nicht mehr genutzt. Der Steinbruch von Roche du Picq scheint plötzlich von seinen Arbeitern und Steinbrucharbeitern verlassen worden zu sein. Die Stigmata des früheren Abbaus sind jedoch noch deutlich sichtbar.

Der Spaziergang führt über einen Pfad direkt zur Abbaustelle, wo Sie die Arbeit der Menschen unter der fachkundigen Anleitung von zwei Spezialisten kennenlernen können. Eine alte Hütte der Steinbrucharbeiter, zwei Schmieden, die Ladebrücke der Lastwagen… Ihre Kommentare lassen uns in diese Welt aus einer anderen Zeit eintauchen, im Rhythmus des Klopfens der Vorschlaghämmer.

Treffpunkt: 16:45 Uhr auf dem Kirchplatz in Royère

Fahrgemeinschaften bis zum Steinbruch

Anmeldung erforderlich: 05.55.62.55.93 / 05.55.64.12.20

2 ?/Person – kostenlos für Kinder unter 8 Jahren

Mise à jour le 2023-07-12 par OT Lac de Vassivière