Festival l’Oghmac – Les plaideurs Place de l’Eglise Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac, 7 août 2023, Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac.

Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac,Dordogne

Une farce endiablée qui plonge dans un univers rabelaisien et grinçant, d’une actualité blessante. Le spectacle de clôture de l’Oghmac 2023, éclairé à la bougie, pour rire sous les étoiles. Réserver.

2023-08-07 fin : 2023-08-07 . EUR.

Place de l’Eglise

Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac 24580 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



A boisterous farce that plunges us into a Rabelaisian, gritty universe of hurtful topicality. The closing show of Oghmac 2023, lit by candlelight, for laughter under the stars. Book

Una farsa frenética que te sumerge en un universo rabelaisiano y descarnado, con un hiriente filo contemporáneo. El espectáculo de clausura de Oghmac 2023, iluminado a la luz de las velas, para reír bajo las estrellas. Reserve ahora

Eine wilde Farce, die in ein rabelaisianisches und grimmiges Universum mit einer verletzenden Aktualität eintaucht. Die Abschlussvorstellung des Oghmac 2023, mit Kerzenlicht beleuchtet, um unter den Sternen zu lachen. Buchen

Mise à jour le 2023-07-02 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère