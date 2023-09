J.E.C.J. – Concert de l’orchestre Papyros’N Place de l’Église Rosenwiller, 24 septembre 2023, Rosenwiller.

Rosenwiller,Bas-Rhin

Dans le cadre des Journées Européennes de la Culture Juive, l’orchestre Papyros’N vous proposera des musiques d’ici et d’ailleurs, des rives du Rhin au rivage de la Mer Noire..

2023-09-24 fin : 2023-09-24 18:30:00. EUR.

Place de l’Église

Rosenwiller 67560 Bas-Rhin Grand Est



As part of the European Days of Jewish Culture, the Papyros’N orchestra will perform music from here and abroad, from the banks of the Rhine to the shores of the Black Sea.

En el marco de las Jornadas Europeas de la Cultura Judía, la orquesta Papyros’N interpretará música de cerca y de lejos, desde las orillas del Rin hasta las orillas del Mar Negro.

Im Rahmen der Europäischen Tage der Jüdischen Kultur wird Ihnen das Orchester Papyros’N Musik von hier und anderswo, von den Ufern des Rheins bis zur Küste des Schwarzen Meeres, präsentieren.

Mise à jour le 2023-09-19 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile

Grpe Touristique du Mnt Ste Odile