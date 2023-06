Exposition « Le Roquefort et la gastronomie » Place de l’Eglise Roquefort-sur-Soulzon, 10 juin 2023, Roquefort-sur-Soulzon.

Roquefort-sur-Soulzon,Aveyron

La petite exposition proposée mi-juin lors de l’événement « Le Roquefort en fête » se poursuit tout l’été au Saloir. Cette exposition fait échos à la présence de 7 grands chefs lors de cette fête..

2023-06-10 à ; fin : 2023-07-31 . .

Place de l’Eglise

Roquefort-sur-Soulzon 12250 Aveyron Occitanie



The small exhibition presented in mid-June during the « Roquefort en fête » event continues throughout the summer at Le Saloir. The exhibition echoes the presence of 7 top chefs at the event.

La pequeña exposición celebrada a mediados de junio coincidiendo con el « Festival del Roquefort » continúa durante todo el verano en Le Saloir. La exposición se hace eco de la presencia de 7 grandes chefs en el festival.

Die kleine Ausstellung, die Mitte Juni während der Veranstaltung « Le Roquefort en fête » zu sehen war, wird den ganzen Sommer über im Saloir fortgesetzt. Diese Ausstellung ist ein Echo auf die Anwesenheit von sieben großen Küchenchefs bei diesem Fest.

Mise à jour le 2023-06-22 par OFFICE DE TOURISME PAYS DU ROQUEFORT