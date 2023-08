JEP 2023 – DECOUVERTE DE RIEUX-MINERVOIS Place de l’Église Romane Rieux-Minervois, 17 septembre 2023, Rieux-Minervois.

Rieux-Minervois,Aude

Les Journées Européennes du Patrimoine à Rieux-Minervois.

De 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

Visite libre de l’église heptagonale Saint Marie

Expositions « Les vieux métiers » et »Il était une fois le Stade Minervois ».

2023-09-17 10:00:00 fin : 2023-09-17 17:00:00.

Place de l’Église Romane

Rieux-Minervois 11160 Aude Occitanie



European Heritage Days in Rieux-Minervois.

From 10h00 to 12h00 and from 14h00 to 17h00

Free visit of the heptagonal church of Saint Marie

Exhibitions « Les vieux métiers » and « Il était une fois le Stade Minervois »

Jornadas Europeas del Patrimonio en Rieux-Minervois.

De 10h a 12h y de 14h a 17h

Visita gratuita de la iglesia heptagonal de Santa María

Exposiciones « Les vieux métiers » e « Il était une fois le Stade Minervois »

Die Europäischen Tage des Kulturerbes in Rieux-Minervois.

Von 10.00 bis 12.00 Uhr und von 14.00 bis 17.00 Uhr

Freie Besichtigung der siebeneckigen Kirche Saint Marie

Ausstellungen « Les vieux métiers » und »Il était une fois le Stade Minervois »

