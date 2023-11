Randonnée semi-nocturne Place de l’église Rivarennes Catégories d’Évènement: Indre

Rivarennes Randonnée semi-nocturne Place de l’église Rivarennes, 18 mai 2024, Rivarennes. Rivarennes,Indre Le club de gym volontaire propose une randonnée pédestre semi-nocturne..

Samedi 2024-05-18 18:00:00 fin : 2024-05-18 . 4 EUR.

Place de l’église

Rivarennes 36800 Indre Centre-Val de Loire



The Voluntary Gymnastics Club is organizing a semi-nightly hike. El Club Voluntario de Gimnasia organiza una excursión semi-noche. Der Club für freiwillige Gymnastik bietet eine halbnächtliche Wanderung an. Mise à jour le 2023-11-13 par Destination Brenne Détails Catégories d’Évènement: Indre, Rivarennes Autres Lieu Place de l'église Adresse Place de l'église Ville Rivarennes Departement Indre Lieu Ville Place de l'église Rivarennes latitude longitude 46.6346497;1.4222633

Place de l'église Rivarennes Indre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rivarennes/