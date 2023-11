Opération Solidarité de l’ACAIRN Place de l’Eglise Reichshoffen, 9 décembre 2023, Reichshoffen.

Reichshoffen,Bas-Rhin

L’ACAIRN propose une vente de parts d’une bûche de Noël géante au profit d’une bonne œuvre locale. Le stand se tiendra place de l’Eglise, devant la patinoire..

2023-12-09 fin : 2023-12-09

Place de l’Eglise

Reichshoffen 67110 Bas-Rhin Grand Est



The ACAIRN is selling shares in a giant Yule log to benefit a local charity. The stand will be in place de l’Eglise, in front of the ice rink.

La ACAIRN pone a la venta partes de un tronco de Navidad gigante en beneficio de una asociación benéfica local. El puesto estará en la Place de l’Eglise, frente a la pista de hielo.

ACAIRN bietet einen Verkauf von Teilen eines riesigen Weihnachtsstollens zugunsten eines guten Zwecks vor Ort an. Der Stand befindet sich auf der Place de l’Eglise vor der Eislaufbahn.

