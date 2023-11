Lancement des festivités Place de l’Église Reichshoffen, 2 décembre 2023, Reichshoffen.

Reichshoffen,Bas-Rhin

Les festivités de Noël et de l’Avent sont lancées à Reichshoffen et diverses animations sont proposées autour de la patinoire avec la participation du patineur Brian Joubert..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 . 0 EUR.

Place de l’Église

Reichshoffen 67110 Bas-Rhin Grand Est



Christmas and Advent festivities are underway in Reichshoffen, with various events around the ice rink featuring skater Brian Joubert.

Las fiestas de Navidad y Adviento están en marcha en Reichshoffen, con diversos actos en torno a la pista de hielo en los que participa el patinador Brian Joubert.

Die Weihnachts- und Adventsfeierlichkeiten werden in Reichshoffen eröffnet. Rund um die Eisbahn werden verschiedene Animationen angeboten, an denen auch der Eiskunstläufer Brian Joubert teilnimmt.

Mise à jour le 2023-11-16 par Office de tourisme de l’Alsace Verte