Boite aux lettres du Père Noël Place de l’Eglise Reichshoffen, 25 novembre 2023, Reichshoffen.

Reichshoffen,Bas-Rhin

Tous les courriers déposés ici seront acheminés directement à l’atelier du Père-Noël….

2023-11-25 fin : 2023-12-23 . 0 EUR.

Place de l’Eglise

Reichshoffen 67110 Bas-Rhin Grand Est



All mail deposited here will be forwarded directly to Santa’s workshop…

Todo el correo dejado aquí será reenviado directamente al taller de Santa…

Alle hier abgegebenen Briefe werden direkt in die Werkstatt des Weihnachtsmanns weitergeleitet…

Mise à jour le 2023-11-22 par Office de tourisme de l’Alsace Verte