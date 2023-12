Atelier chocolats de Noël Place de l’église Quinsac Catégories d’Évènement: Dordogne

Quinsac Atelier chocolats de Noël Place de l’église Quinsac, 20 décembre 2023, Quinsac. Quinsac Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-20 10:30:00

fin : 2023-12-20 Atelier chocolats de Noël. Repars avec tes mendiants. Participation: 2€..

Atelier chocolats de Noël. Repars avec tes mendiants. Participation: 2€.

Atelier chocolats de Noël. Repars avec tes mendiants. Participation: 2€. .

Place de l’église

Quinsac 24530 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-12-01 par Val de Dronne Détails Catégories d’Évènement: Dordogne, Quinsac Autres Code postal 24530 Lieu Place de l'église Adresse Place de l'église Ville Quinsac Departement Dordogne Lieu Ville Place de l'église Quinsac Latitude 44.754501 Longitude -0.487497 latitude longitude 44.754501;-0.487497

Place de l'église Quinsac Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/quinsac/