Vide-greniers Place de l’Eglise Queyssac-les-Vignes, 2 juillet 2023, Queyssac-les-Vignes.

Queyssac-les-Vignes,Corrèze

L’Association Détente loisirs propose son vide grenier annuel.

Buvette sur place et pets de nonne, vin paillé, etc..

2023-07-02 fin : 2023-07-02 . EUR.

Place de l’Eglise

Queyssac-les-Vignes 19120 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



The Association Détente loisirs proposes its annual garage sale.

Refreshment bar on the spot and farts of nun, straw wine, etc.

La asociación Détente loisirs organiza su venta anual de garaje.

Bar de refrescos in situ y pets de nonne, vin paillé, etc.

Der Verein Détente Loisirs bietet seinen jährlichen « vide grenier » an.

Getränke vor Ort und Nonnenfurze, Strohwein usw.

Mise à jour le 2023-06-26 par Corrèze Tourisme