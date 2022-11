Marché de Noël Place de l’église, Puchevillers Puchevillers Catégories d’évènement: Puchevillers

Marché de Noël Dimanche 11 décembre, 11h00 Place de l'église, Puchevillers

La commune de Puchevillers organise un marché de Noël sur la place de l’église le 11 décembre. Place de l’église, Puchevillers Puchevillers Puchevillers 80560 Somme Hauts-de-France Le collectif de Puchevillers et ses partenaires organisent, le 11 décembre, un marché de Noël sur la place de l’église de la commune. L’occasion de fêter Noël et de marquer l’événement avec la venue du Père Noël et bien d’autres surprises.

L’événement se tiendra de 11h à 20h avec la possibilité de se restaurer sur place.

