Fête du Terroir à Portets Place de l’Eglise Portets, 26 août 2023, Portets.

Portets,Gironde

Portets fête le Terroir, le samedi 26 août 2023 à partir de 14h30, sur la Place de l’Eglise !

Au programme :

– 14h30 au Stade Mansenqual : sorties VTT (15km) à partir de 10 ans, et Gravel (30-40km)

– 14h30 : forum des associations

– 14h30-20h : jeux de plein-air

– 19h : à table avec les commerçants derrière leur stand

– 21h : soirée dansante

– 23h : feu d’artifice, selon autorisation

Venez nombreux, entre amis ou en famille !.

2023-08-26 fin : 2023-08-26 23:00:00. .

Place de l’Eglise

Portets 33640 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Portets fête le Terroir, Saturday, August 26, 2023 from 2:30pm, on the Place de l’Eglise!

On the program:

– 2.30pm at Stade Mansenqual: mountain bike outings (15km) for 10-year-olds and over, and Gravel (30-40km)

– 2.30pm: associations forum

– 2:30-8pm: outdoor games

– 7pm: table d’hôte with shopkeepers behind their stalls

– 9pm: dance party

– 11pm: fireworks, subject to authorization

Come one, come all, with friends and family!

¡Portets fête le Terroir, sábado 26 de agosto de 2023 a partir de las 14.30 h, en la Place de l’Eglise!

En el programa:

– 14.30 h en el Stade Mansenqual: salidas en bicicleta de montaña (15 km) a partir de 10 años y Gravel (30-40 km)

– 14.30 h: foro de asociaciones

– 14.30-20.00: juegos al aire libre

– 19.00 h: cena con los comerciantes detrás de sus puestos

– 21:00: fiesta con baile

– 23.00 h: fuegos artificiales, previa autorización

Venga con amigos o en familia

Portets feiert das Terroir, am Samstag, den 26. August 2023, ab 14.30 Uhr auf dem Place de l’Eglise!

Auf dem Programm stehen :

– 14.30 Uhr im Stade Mansenqual: Mountainbike-Ausflüge (15 km) für Kinder ab 10 Jahren und Gravel (30-40 km)

– 14.30 Uhr: Forum der Vereine

– 14.30-20 Uhr: Spiele im Freien

– 19h: zu Tisch mit den Händlern hinter ihrem Stand

– 21 Uhr: Tanzabend

– 23h: Feuerwerk, je nach Genehmigung

Kommen Sie zahlreich, mit Freunden oder der Familie!

Mise à jour le 2023-07-17 par OT Cadillac-Podensac