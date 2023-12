Concert de Noël Place de l’Église Pontorson Catégories d’Évènement: Manche

Pontorson Concert de Noël Place de l’Église Pontorson, 17 décembre 2023, Pontorson. Pontorson Manche

Début : 2023-12-17 16:00:00

fin : 2023-12-17 L’association Musiques à Pontorson, organise un concert de Noël – Choeur, orchestre et orgue. Corelli : Concerto pour la Nuit de Noël. Mendelssohn : Hymne « Hör mein Bitten ». Noëls variés pour chœur, orchestre et orgue. Ensemble vocal et instrumental de la Baie. Lamia Benchekchou, soprano. Dominique Dumont, orgue. Direction Vincent le Tortorec. Dimanche 17 décembre 2023 à 16 h à l’église Notre-Dame de Pontorson (Place l’église)..

Place de l’Église

Pontorson 50170 Manche Normandie

