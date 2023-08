Visite guidée théâtralisée Place de l’église Pondaurat, 30 août 2023, Pondaurat.

Pondaurat,Gironde

Ce soir, découvrez le village de Pondaurat, son église, sa commanderie et ses secrets ! Suivez le personnage de Miche et laissez vous transporter au cœur de la Révolution française.

Ce n’est ni une visite guidée, ni une pièce de théâtre, mais les deux à la fois !.

2023-08-30

Place de l’église Église Saint-Antoine

Pondaurat 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Tonight, discover the village of Pondaurat, its church, its commandery and its secrets! Follow Miche’s character and let yourself be transported to the heart of the French Revolution.

This is neither a guided tour nor a play, but both!

Esta tarde, descubra el pueblo de Pondaurat, su iglesia, su comandería y sus secretos Siga al personaje de Miche y déjese transportar al corazón de la Revolución Francesa.

No se trata ni de una visita guiada ni de una obra de teatro, ¡sino de ambas cosas!

Entdecken Sie heute Abend das Dorf Pondaurat, seine Kirche, seine Kommandantur und seine Geheimnisse! Folgen Sie der Figur Miche und lassen Sie sich in die Zeit der Französischen Revolution entführen.

Dies ist weder eine Führung noch ein Theaterstück, sondern beides zugleich!

