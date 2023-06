Vide-greniers à Pomarède Place de l’église Pomarède, 25 juin 2023, Pomarède.

Pomarède,Lot

Venez passer la journée à Pomarède !

Le Comité des Fêtes vous accueille pour son traditionnel vide-greniers annuel sur la place ombragée de l’Eglise Saint-Jacques.

Nous vous attendons nombreux !.

2023-06-25 à 08:00:00 ; fin : 2023-06-25 17:00:00. EUR.

Place de l’église

Pomarède 46250 Lot Occitanie



Come and spend the day in Pomarède!

The Comité des Fêtes welcomes you to its traditional annual garage sale in the shady square around the Eglise Saint-Jacques.

We look forward to seeing you there!

¡Venga a pasar el día en Pomarède!

El Comité des Fêtes le da la bienvenida a su tradicional venta de garaje anual en la sombreada plaza frente a la iglesia Saint-Jacques.

¡Le esperamos!

Verbringen Sie den Tag in Pomarède!

Das Festkomitee empfängt Sie zu seinem traditionellen jährlichen Flohmarkt auf dem schattigen Platz vor der Kirche Saint-Jacques.

Wir erwarten Sie zahlreich!

Mise à jour le 2023-06-02 par OT Cazals-Salviac