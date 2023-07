Marché estival Place de l’église Polignac, 20 juillet 2023, Polignac.

Polignac,Haute-Loire

La place du village, classé parmi Les Plus Beaux Villages de France, s’animera tous les jeudis soirs avec un marché d’été destiné à promouvoir les produits locaux et le savoir-faire des commerçants et producteurs du territoire..

2023-07-20 17:00:00 fin : 2023-08-17 22:00:00. .

Place de l’église

Polignac 43770 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



The village square, listed as one of Les Plus Beaux Villages de France, will come alive every Thursday evening with a summer market designed to promote local produce and the expertise of local traders and producers.

La plaza del pueblo, declarado uno de los Pueblos más Bonitos de Francia, se animará todos los jueves por la tarde con un mercado de verano destinado a promocionar los productos locales y la experiencia de los comerciantes y productores locales.

Der Platz des Dorfes, das zu den « Les Plus Beaux Villages de France » gehört, wird jeden Donnerstagabend mit einem Sommermarkt belebt, der die lokalen Produkte und das Know-how der Händler und Produzenten aus der Region fördern soll.

Mise à jour le 2023-07-07 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay