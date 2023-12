Pièce de théâtre à Plailly « Frou-frou les bains » Place de l’Église Plailly Catégories d’Évènement: Oise

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-17 17:00:00

fin : 2023-12-17 . Dernières représentations de Frou-frou les bains, une comédie de Patrick Haudecoeur.

Venez nombreux pour rire, pour partager un moment avec la troupe.

Nous ouvrons les portes 30 minutes avant l’heure indiquée. Placement libre sans réservation. 0 .

Place de l’Église

Plailly 60128 Oise Hauts-de-France

