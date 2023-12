Cet évènement est passé Pièce de théâtre à Plailly « Frou-frou les bains » Place de l’Église Plailly Catégories d’Évènement: Oise

Plailly Pièce de théâtre à Plailly « Frou-frou les bains » Place de l’Église Plailly, 17 décembre 2023, Plailly. Plailly Oise

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-17 17:00:00

fin : 2023-12-17 . Dernières représentations de Frou-frou les bains, une comédie de Patrick Haudecoeur. Le samedi 16 décembre à 21h et le dimanche 17 décembre à 17h Venez nombreux pour rire, pour partager un moment avec la troupe.

Nous ouvrons les portes 30 minutes avant l’heure indiquée. Placement libre sans réservation. 0 .

Place de l’Église

Plailly 60128 Oise Hauts-de-France

Mise à jour le 2023-12-13 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Chantilly-Senlis Tourisme Détails Catégories d’Évènement: Oise, Plailly Autres Code postal 60128 Lieu Place de l'Église Adresse Place de l'Église Ville Plailly Departement Oise Lieu Ville Place de l'Église Plailly Latitude 49.10301 Longitude 2.58406 latitude longitude 49.10301;2.58406

Place de l'Église Plailly Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plailly/