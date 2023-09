Fête de l’Automne #2 Place de l’eglise Place de l’églisette chemin d’olivet Agonès, 7 octobre 2023, Agonès.

Agonès,Hérault

Fête de village animée au son de l’accordéon pour un bal’trad populaire et savourer de délicieuses soupes faites maison !.

2023-10-07 17:00:00 fin : 2023-10-07 . .

Place de l’eglise

Place de l’églisette

chemin d’olivet

Agonès 34190 Hérault Occitanie



A lively village festival with accordion music, a popular bal’trad and delicious homemade soups!

Fiesta del pueblo con música de acordeón, bal’trad popular y deliciosas sopas caseras

Dorffest mit Akkordeonmusik für einen beliebten Bal’trad und genießen Sie leckere hausgemachte Suppen!

Mise à jour le 2023-09-27 par ADT34