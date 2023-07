Les Mardis d’Entraygues : le mardi des enfants Place de l’église, Place Albert Castanié et à la Confluence Entraygues-sur-Truyère Catégories d’Évènement: Aveyron

Entraygues-sur-Truyère Les Mardis d’Entraygues : le mardi des enfants Place de l’église, Place Albert Castanié et à la Confluence Entraygues-sur-Truyère, 18 juillet 2023, Entraygues-sur-Truyère. Entraygues-sur-Truyère,Aveyron Animations familiales en plein air : ce mardi c’est la fête des enfants ! A partir de 17h : jeux en bois, balades en poneys, clowns, salon de lecture, classes d’autrefois… à 21h : balades contées avec Yves Lavernhe.

2023-07-18 fin : 2023-07-18 . EUR.

Place de l’église, Place Albert Castanié et à la Confluence

Entraygues-sur-Truyère 12140 Aveyron Occitanie



Open-air family entertainment: it’s children’s day on Tuesday! From 5pm: wooden games, pony rides, clowns, reading room, old-fashioned classes… 9pm: storytelling with Yves Lavernhe Animación familiar al aire libre: ¡este martes es el día de los niños! A partir de las 17:00 h: juegos de madera, paseos en poni, payasos, sala de lectura, clases de antaño… 21:00 h: cuentacuentos con Yves Lavernhe Familienunterhaltung im Freien: Diesen Dienstag ist Kinderfest! Ab 17 Uhr: Holzspiele, Ponyreiten, Clowns, Lesesalon, Schulklassen von früher… um 21 Uhr: Märchenwanderungen mit Yves Lavernhe Mise à jour le 2023-06-16 par OT Terres d’Aveyron Détails Catégories d’Évènement: Aveyron, Entraygues-sur-Truyère Autres Lieu Place de l'église, Place Albert Castanié et à la Confluence Adresse Place de l'église, Place Albert Castanié et à la Confluence Ville Entraygues-sur-Truyère Departement Aveyron Lieu Ville Place de l'église, Place Albert Castanié et à la Confluence Entraygues-sur-Truyère

Place de l'église, Place Albert Castanié et à la Confluence Entraygues-sur-Truyère Aveyron https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/entraygues-sur-truyere/