Début : 2023-12-17 16:30:00

fin : 2023-12-17

Concert de trois chorales locales pour préparer Noël en chansons !

Rendez-vous à l’église Saint-Siméon-le-Stylite à 16h30 pour un moment musical convivial animé par trois chorales :

– Les Tempomérols de Pomerols

– Les Cigalons de Lespignan

– La Saladelle de Sauvian Libre participation #NOEL2023 .

place de l’église

Pinet 34850 Hérault Occitanie

