Vienne Balade patrimoine Pindray, vue sur la vallée, en partenariat avec l’opération « Sportez-vous bien » Place de l’église Pindray, 25 juillet 2023, Pindray. Balade patrimoine Pindray, vue sur la vallée, en partenariat avec l’opération « Sportez-vous bien » Mardi 25 juillet, 09h00 Place de l’église Gratuit – Sans inscription (ou en trottinette électrique sur réservation 0549918732) – Prévoir bonnes chaussures – patrimoine@ccvg86.fr – 05 49 91 07 53 – Organisée par la CCVG Pays d’art et d’histoire – Programme complet www.vienneetgartempe.fr Balade patrimoine en partenariat avec l’opération « Sportez-vous bien » de la CCVG

Au fil des sentiers, partons à la découverte de Pindray et ses jolis points de vue ! À découvrir sur le parcours : l’église Saint-Pardoux, le lavoir, le bâti traditionnel, l’ancien château et les éléments du patrimoine vernaculaire.

Balade en Trottinettes électriques

Sur inscription (prévoir casque – à partir de 12 ans)

Informations sur le site www.vienneetgartempe.fr – contact Johan Georges 05 49 91 87 32 – inscription sur une plateforme en ligne.

2023-07-25T09:00:00+02:00 – 2023-07-25T11:00:00+02:00

