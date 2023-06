Sortie découverte naturaliste avec parabole Place de l’église Pindray Pindray Catégories d’Évènement: Pindray

Vienne Sortie découverte naturaliste avec parabole Place de l’église Pindray, 19 juillet 2023, Pindray. Sortie découverte naturaliste avec parabole Mercredi 19 juillet, 08h00 Place de l’église Gratuit – Inscription obligatoire au 05 49 91 11 96 Dans le cadre du programme d’animations « Notre été en Sud Vienne Poitou », l’Office de Tourisme vous propose de participer à une sortie « bioacoustique » le temps d’une matinée entière durant laquelle vous serez guidés par un spécialiste de l’identification des vocalises des animaux et équipés d’un matériel d’enregistrement et d’écoute (enregistreurs, parabole).

Cette sortie est adaptée pour les enfants à partir de 8 ans qui devront être accompagnés d’un adulte.

Inscription obligatoire au 05 49 91 11 96

