Festival Romantique du Loir à Pezou Place de l’église Pezou, 30 septembre 2023, Pezou.

Pezou,Loir-et-Cher

La 9ème édition du Festival Romantique du Loir a pour ambition de proposer comme ses éditions précédentes une programmation musicale de haut niveau avec des musiciens..

Samedi 2023-09-30 20:00:00 fin : 2023-09-30 . 20 EUR.

Place de l’église

Pezou 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire



The 9th edition of the Festival Romantique du Loir, like its predecessors, aims to offer a top-notch musical program featuring top musicians.

Al igual que sus predecesores, el 9º Festival Romantique du Loir pretende ofrecer un programa musical de primer orden interpretado por músicos.

Die 9. Ausgabe des Festival Romantique du Loir soll wie seine vorherigen Ausgaben ein hochkarätiges Musikprogramm mit Musikern bieten.

Mise à jour le 2023-08-21 par CC du Perche et haut Vendômois